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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 297 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 297 БПЛА

МО РФ сообщило об уничтожении за ночь 297 беспилотников над 15 российскими регионами. В Самарской и Воронежской областях повреждены жилые дома и дачный домик.

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