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Царьград

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"До утра не дожил бы": В Курской области петух спас жизнь замерзающему бойцу теробороны

"До утра не дожил бы": В Курской области петух спас жизнь замерзающему бойцу теробороны

Мужчина боялся, что ВСУ заметят его по тепловизорам.В Курской области петух спас военного ВС России. Об этом боец территориальной обороны с позывным "Грузин" рассказал в беседе с News.

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