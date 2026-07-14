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Germany Stops Recommending COVID-19 Vaccination For Most People Under 75

Germany Stops Recommending COVID-19 Vaccination For Most People Under 75

Germany Stops Recommending COVID-19 Vaccination For Most People Under 75 Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Germany has updated its COVID-19 vaccination recommendations, advising most people under 75 not to receive a COVID-19 vaccine.

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