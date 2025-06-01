Мединский: Украина направила России меморандум по урегулированию конфликта

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил телеканалу RT, что Украина передала России свой вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта.
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