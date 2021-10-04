Живая Кубань

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Урбанисты предложили сделать въезд в Краснодар и Сочи платным

Урбанисты предложили сделать въезд в Краснодар и Сочи платным

Урбанисты предложили сделать въезд в Краснодар и Сочи платнымУрбанисты, опрошенные РИА Недвижимость, считают, что введение практики платного въезда в исторический центр городов-миллионников и некоторых курортных сможет улучшить ситуацию на дорогах.

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