Урбанисты предложили сделать въезд в Краснодар и Сочи платным

Урбанисты предложили сделать въезд в Краснодар и Сочи платнымУрбанисты, опрошенные РИА Недвижимость, считают, что введение практики платного въезда в исторический центр городов-миллионников и некоторых курортных сможет улучшить ситуацию на дорогах.