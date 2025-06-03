Стало известно, как научить ребенка критически мыслить

Об этом рассказала психолог Анастасия Нечаева Важно не просто учить ребенка слушаться взрослых, а помогать ему развивать критическое мышление и уверенность в себе, сказала РИАМО специалист Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анастасия Нечаева.