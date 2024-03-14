Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 429 подписчиков

В Петербурге задержаны проукраинские террористы

В Петербурге задержаны проукраинские террористы

В Петербурге задержали членов РДК, готовивших отправку отравленных продуктов в зону СВО. ФСБ вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус» (РДК*), признанной террористической в Российской Федерации, действующей в интересах ГУР Минобороны Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх