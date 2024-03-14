В Петербурге задержаны проукраинские террористы

В Петербурге задержали членов РДК, готовивших отправку отравленных продуктов в зону СВО. ФСБ вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус» (РДК*), признанной террористической в Российской Федерации, действующей в интересах ГУР Минобороны Украины.