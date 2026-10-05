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Татар-информ

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Сотрудники «ТАТМЕДИА» и «Идел-пресс» привились от гриппа

Сотрудники «ТАТМЕДИА» и «Идел-пресс» привились от гриппа

Сегодня сотрудники АО «ТАТМЕДИА» и «Идел-пресс» вакцинировались от гриппа. Вакцинацию провели медики казанской клиники «РЖД-Медицина».

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