Сыр каждый день: сколько и с чем можно есть, кому он полезен и кому лучше быть осторожнее

Хрустящий багет, тающий бри и капля мёда - звучит как идеальный ужин. Но что, если этот ужин обернётся головной болью, скачком давления или лишними сантиметрами на талии? Сыр любят все, но немногие знают, как подружиться с ним без вреда для здоровья.