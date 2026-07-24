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Сыр каждый день: сколько и с чем можно есть, кому он полезен и кому лучше быть осторожнее

Сыр каждый день: сколько и с чем можно есть, кому он полезен и кому лучше быть осторожнее

Хрустящий багет, тающий бри и капля мёда - звучит как идеальный ужин. Но что, если этот ужин обернётся головной болью, скачком давления или лишними сантиметрами на талии? Сыр любят все, но немногие знают, как подружиться с ним без вреда для здоровья.

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