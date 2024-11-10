Появились подробности взрыва бомбы на железнодорожном вокзале в Кветте

В результате взрыва бомбы на железнодорожном вокзале Пакистана погибли по меньшей мере 26 человек. Полиция сообщает, что целью возможного взрыва террориста на юго-западе страны стали военнослужащие, многие из более чем 40 раненых находятся в критическом состоянии.