Как я прячу хозяйственный хаос в саду: быстрые зеленые ширмы своими руками

У каждого владельца загородного участка есть небольшой скелет в шкафу, а точнее — в саду. У меня это вечно маячащий на виду пластиковый бак для полива, старый компостер и россыпь садового инвентаря, который категорически отказывается выглядеть эстетично.
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