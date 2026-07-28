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stroim21

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Как я прячу хозяйственный хаос в саду: быстрые зеленые ширмы своими руками

Как я прячу хозяйственный хаос в саду: быстрые зеленые ширмы своими руками

У каждого владельца загородного участка есть небольшой скелет в шкафу, а точнее — в саду. У меня это вечно маячащий на виду пластиковый бак для полива, старый компостер и россыпь садового инвентаря, который категорически отказывается выглядеть эстетично.

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