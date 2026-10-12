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За прошедшие три дня в Ивановской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими

В пятницу в 08-02 в Шуе на регулируемом перекрестке улиц Вокзальная и 1-я Московская 46-летний водитель автомобиля «Ауди», при повороте направо на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на движущийся во встречном направлении электровелосипед, под управлением 68-летней женщины, которая с травмами тела доставлена в лечебное учреждение.

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