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Регионы России

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Один мирный житель погиб и 14 ранены при ударах БПЛА по Донецкой Народной Республике

Один мирный житель погиб и 14 ранены при ударах БПЛА по Донецкой Народной Республике

В результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по территории Донецкой Народной Республики в среду погиб один мирный житель, 14 человек получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин.

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