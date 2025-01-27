Колледж в Муравленко станет 4-м в округе обладателем молодежного пространства

Новое молодежное пространство готовят к открытию в Муравленко. Площадка, размещенная в многопрофильном колледже, станет четвертым подобным пространством для студентов в округе, сообщили в пресс-службе департамента молодежной политики ЯНАО.
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