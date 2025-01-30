Театр абсурда
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Театр абсурда

8 891 подписчик

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  • Aleks T
    Охота на ведьм получается нужна исходя из смысла статьи?Хинштейн попросил...
  • Тамара
    Ребята, ну что за настроение такое уж совсем упадочное? Всё выправим, всё починим! Сначала НАМ нужна ПОБЕДА в СВО. И ...Конец "Великолепн...
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Новые власти Сирии дипломатично попросили у России деньги "для восстановления доверия"

Новые власти Сирии дипломатично попросили у России деньги "для восстановления доверия"

Сирийские власти потребовали от России выдачи Асада – The Times of Israel Ближневосточные СМИ анализируют первый визит высокопоставленной российской делегации в Сирию после свержения правительства Башара Асада.

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Комментарии
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Астон Мартин
дадут ???
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23 час.
Алексей Мамичев
Слушайте, это политика. Политика - это всегда бабло, у кого бабло, тот и делает политику. Пример - США. В политике нет совести, унижений и нарушений достоинства, гордости. Есть бабло. Поэтому, если есть необходимость в сохранении отношений, то надо платить.
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22 час.
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