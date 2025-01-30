Новые власти Сирии дипломатично попросили у России деньги "для восстановления доверия"

Алексей Мамичев

Слушайте, это политика. Политика - это всегда бабло, у кого бабло, тот и делает политику. Пример - США. В политике нет совести, унижений и нарушений достоинства, гордости. Есть бабло. Поэтому, если есть необходимость в сохранении отношений, то надо платить.