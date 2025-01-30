Новые власти Сирии дипломатично попросили у России деньги "для восстановления доверия"

Сирийские власти потребовали от России выдачи Асада – The Times of Israel Ближневосточные СМИ анализируют первый визит высокопоставленной российской делегации в Сирию после свержения правительства Башара Асада.
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