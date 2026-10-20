Помощника экс-депутата Госдумы Гурулёва осудили за мошенничество. По версии обвинения, Адам Ислуев предлагал военным за 1,5 млн рублей помочь договориться с руководством воинских подразделений, чтобы их не направляли на службу в зону СВО или перевели оттуда в тыл.