Строительство транспортной развязки на 624-м километре трассы М-5 «Урал» в Сурском крае переходит на новый этап

Об этом через свой телеграм-канал сообщил глава мэрии Пензы Александр Басенко. На данный момент субподрядчик активно работает на участке, проводя работы по обновлению тротуаров, установке бортовых камней и шумозащитных экранов, укладке электроосвещения, а также проводя монолитные работы на мосту и завершая устройство асфальтового покрытия на съездах.
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