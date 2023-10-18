Россия потребовала от Израиля доказать непричастность к удару по больнице

Россия квалифицирует нанесенный накануне удар по больнице в секторе Газа как военное преступление. При этом непричастность к этому Израилю придется доказывать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
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