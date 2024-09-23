Сила красноярского Севера — в людях

Сегодня Арктике уделяется много внимания, а ее дальнейшее освоение очень важно для развития страны. Закон и порядок В Красноярском крае на этой территории реализуются крупные инвестпроекты, но главное, чтобы люди, которые там живут, не чувствовали себя оторванными от Большой земли.
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