Сила красноярского Севера — в людях

Сегодня Арктике уделяется много внимания, а ее дальнейшее освоение очень важно для развития страны. Закон и порядок В Красноярском крае на этой территории реализуются крупные инвестпроекты, но главное, чтобы люди, которые там живут, не чувствовали себя оторванными от Большой земли.