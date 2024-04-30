Rise of the Ronin стала хитом для Team Ninja: продажи самурайского экшена превосходят се...

Rise of the Ronin стала хитом для Team Ninja: продажи самурайского экшена превосходят серию NiohРолевой экшен Rise of the Ronin от разработчиков из студии Team Ninja, действие которого разворачивается в мрачной феодальной Японии, вышел на PlayStation 5 в конце марта.
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