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Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным

Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным

Украинские парламентарии пожаловались на сильную тесноту в бомбоубежище Верховной рады, куда руководство планирует перенести пленарные заседания из-за участившихся воздушных тревог, пишет Financial Times .

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