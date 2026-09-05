ВАРПЭ: Ешьте рыбу дважды в неделю для здоровья детей

Герман Зверев, президент ВАРПЭ, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рекомендовал детским учреждениям предлагать рыбные блюда дважды в неделю, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора, для укрепления здоровья юных россиян.
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