Медвежий угол
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Медвежий угол

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Зачем Путин ищет мира. Неужели всё так плохо?

Зачем Путин ищет мира. Неужели всё так плохо?

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ У всех выступлений нашего президента, которые мы слышали в последнее время, есть две общих черты.

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Комментарии
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Сергей Данченко
Тогда мы не получили бы Крым и Севастополь. Нам Януковичу памятник надо ставить за его предательскую политику по отношению к Украине.
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11 час.
АндрейБорков
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6 час.
М
Мария
Наш президент интеллектуально одарённый человек. Здоровья ему! Всенародную поддержку он заслужил своим трудом, талантом. Интервью великолепное!
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1 час.

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