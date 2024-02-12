ПРОСТО О ГЛАВНОМ У всех выступлений нашего президента, которые мы слышали в последнее время, есть две общих черты.
Зачем Путин ищет мира. Неужели всё так плохо?
Комментарии
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Сергей Данченко
Тогда мы не получили бы Крым и Севастополь. Нам Януковичу памятник надо ставить за его предательскую политику по отношению к Украине.
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11 час.
АндрейБорков
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6 час.
М
Мария
Наш президент интеллектуально одарённый человек. Здоровья ему! Всенародную поддержку он заслужил своим трудом, талантом. Интервью великолепное!
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1 час.
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