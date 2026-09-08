В Воронежской области захоронили останки военнопленных красноармейцев и советских мирных жителей, ставших жертвами оккупантов в годы Великой Отечественной войны

По поручению Главного следственного управления СК России по уголовному делу о преступлениях фашистского режима в годы Великой Отечественной войны в рамках совместной работы офицеров регионального следственного управления и ВРОО «Историко-патриотическое объединение «ДОН» на территории города Острогожска, поселка Лушниковка и хутора Сибирский Острогожского района Воронежской области были обнаружены массовые захоронения.
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