В Воронежской области захоронили останки военнопленных красноармейцев и советских мирных жителей, ставших жертвами оккупантов в годы Великой Отечественной войны

По поручению Главного следственного управления СК России по уголовному делу о преступлениях фашистского режима в годы Великой Отечественной войны в рамках совместной работы офицеров регионального следственного управления и ВРОО «Историко-патриотическое объединение «ДОН» на территории города Острогожска, поселка Лушниковка и хутора Сибирский Острогожского района Воронежской области были обнаружены массовые захоронения.