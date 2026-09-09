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Мировое обозрение

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Для защиты космических аппаратов предложили использовать алюминиевые «яйца»

Для защиты космических аппаратов предложили использовать алюминиевые «яйца»

Китайские инженеры предложили неожиданное решение проблемы космического мусора, позаимствовав идею у природы.

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