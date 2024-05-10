На здание бывшего генконсульства РФ в Лейпциге совершено нападение

На комплекс бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге, которое прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 года в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование генконсульства, 9 мая было совершено нападение группой неизвестных лиц.