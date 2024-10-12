В Хабаровском техникуме транспортных технологий преподаватель русского языка Сергей Павлович выволок ученицу за громкое мяуканье и крики.
В Хабаровском техникуме педагог выволок ученицу за громкое мяуканье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Воробьев
Правильно сделал!!! давно пора поднять дисциплину в учебных заведениях и вбить в дурные головы деток и их родителей кто такой УЧИТЕЛЬ.
Ответить
7 час.
СБ
Слава Белый
Выгнать эту тварь из техникума. Пусть в питомнике мяучит. Совсем совесть потеряли. Не хочет учится? Пусть валит туда, куда хочет. На трассу, в подворотню. Воли слишком много дали этим дебилам.
Ответить
4 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Зачем дебилам учится и родителей оштрафовать на приличную сумму,чтобы воспитывали своих детей
Ответить
2 час.
Свежие комментарии