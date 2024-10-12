В Хабаровском техникуме педагог выволок ученицу за громкое мяуканье

ЮВ Юрий Воробьев Правильно сделал!!! давно пора поднять дисциплину в учебных заведениях и вбить в дурные головы деток и их родителей кто такой УЧИТЕЛЬ.

СБ Слава Белый Выгнать эту тварь из техникума. Пусть в питомнике мяучит. Совсем совесть потеряли. Не хочет учится? Пусть валит туда, куда хочет. На трассу, в подворотню. Воли слишком много дали этим дебилам.