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Петербургский дневник

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  • Сергей Рубцов
    На кол суку!!!!Викторию Боню тре...
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В Петербурге дали старт движению по Витебской развязке

В Петербурге дали старт движению по Витебской развязке

Таким образом завершился первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения В воскресенье в рамках церемонии открытия транспортных объектов президентом России открыли движение по Витебской развязке.

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