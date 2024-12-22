В Петербурге дали старт движению по Витебской развязке

Таким образом завершился первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения В воскресенье в рамках церемонии открытия транспортных объектов президентом России открыли движение по Витебской развязке.
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