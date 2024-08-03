Женщина несчастна не потому, что у нее нет ни мужа, ни детей, а потому, что они у нее есть

Рита покинула свою квартиру рано утром, пока муж и восьмимесячный сын еще спали. Очень тихо оделась, взяла небольшой, подготовленный с вечера рюкзак и выскользнула на лестничную площадку, прикрыв дверь и молясь про себя, чтобы щелкнувший замок никого не разбудил.