Сотрудники Росгвардии провели рейды в Хакасии во время весенней охоты

В Хакасии сотрудники Росгвардии в сотрудничестве со специалистами Министерства природных ресурсов провели рейды на территории охотничьих угодий в первые десять дней мая в период весенней охоты на уток, вальдшнепов, глухарей и тетеревов.
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