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Царьград

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Мишустин выделил 157 млрд рублей на субсидии по ипотеке

Мишустин выделил 157 млрд рублей на субсидии по ипотеке

Правительство России выделяет 157 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготных ипотечных программ.

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