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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костюченок о 3:4 от «Сибири»: «У «Амура» была слабая реализация моментов, в защите потеряли концентрацию. Пропустили легкие голы»

«У нас была слабая реализация голевых моментов и в защите потеряли концентрацию. Пропустили легкие голы, во втором периоде пустили в раздевалку.

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