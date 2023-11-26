Доллар по 70. В Госдуме предложили укрепить рубль вместо роста ставки ЦБ

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Стремление Банка России бороться с ростом цен повышением ключевой ставки вызвало критику в Госдуме. Вместо того, чтобы подавлять потребительский спрос и экономический рост дорогими кредитами, Центробанку следовало бы резко укрепить курс нацвалюты до 65-70 рублей за доллар, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике .