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Остапенко и Аревало стали чемпионами «Уимблдона» в миксте

Алена Остапенко и Марсело Аревало выиграли « Уимблдон » в миксте. В финале они обыграли Сторм Хантер и Марка Полманса со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

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