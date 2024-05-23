Сотрудники УМВД России по орловской области посетили Болховскую общеобразовательную школу-интернат

В период с 15 апреля по 1 июня региональным УМВД совместно с Общественным советом при ведомстве проводится ежегодная благотворительная акция «Время добрых дел», в рамках которой сотрудники посещают ребят подшефных школ-интернатов и детских домов, дарят им книги, одежду, игрушки, канцелярские и спортивные товары, приобретают необходимую технику и гуманитарную помощь.