В World of Warcraft: The War Within появится новое поле боя “Золотоносная падь” С выходом м...

В World of Warcraft: The War Within появится новое поле боя “Золотоносная падь”С выходом масштабного дополнения World of Warcraft: The War Within в игре появится новое поле боя под названием “Золотоносная падь”, которое будет предназначено для игроков 71+ уровня.
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