Офицер СМЕРШа. Как Петра Шпаковского спасли клопы Кадр из кинофильма «Четыре танкиста и собака». Янек перед фотографией Ольгерда Яроша, потомка польских повстанцев, сосланных царём в Сибирь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Офицер СМЕРШа. Как Петра Шпаковского спасли клопы Кадр из кинофильма «Четыре танкиста и собака». Янек перед фотографией Ольгерда Яроша, потомка польских повстанцев, сосланных царём в Сибирь.
Свежие комментарии