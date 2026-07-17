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proavto21

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68 000 км на Kia Sportage: честный рассказ о семейном кроссовере без иллюзий

68 000 км на Kia Sportage: честный рассказ о семейном кроссовере без иллюзий

За последние несколько лет я прочитал, кажется, тысячи отзывов о Kia Sportage и пришел к неутешительному выводу: подавляющее большинство споров возникает не из-за реальных недостатков машины, а из-за колоссального разрыва между ожиданиями и реальностью.

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