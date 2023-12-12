Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Эти полчища мигрантов ни перед чем не остановятся: сотни незаконных культовых центров плодятся как грибы после дождя

Эти полчища мигрантов ни перед чем не остановятся: сотни незаконных культовых центров плодятся как грибы после дождя

Avia.pro - Новости Москва сталкивается с растущей проблемой распространения нелегальных культовых объектов, маскирующихся под культурные центры.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Пора отстреливать мигрантов когда они собираются толпами у незаконных центров
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1 час.
БВ
Борис Выдрин
ВЫ просветите, из какого документа следует, что внутренние проблемы населения и страны- не дело президента? Это - нонсенс.
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1 час.
Поля Русс
СВОИХ ПОНАЕХАВШИХ БАРАНОВ ХВАТАЕТ...А ТУТ ЕЩЕ И ПАЛЕСТИНСКИЕ БАНДИТЫ ПОНАЕХАЛИ.....ВСЕХ НЕ ОБОГРЕЕШЬ...НАМ ТО ЭТО ЗАЧЕМ????У НИХ ТАМ НА 1 СМ ЗЕМЛИ ПО 100 ГОЛОДНЫХ ОСОБЕЙ....КОШМАРРРРРР...
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