Эти полчища мигрантов ни перед чем не остановятся: сотни незаконных культовых центров плодятся как грибы после дождя

Пора отстреливать мигрантов когда они собираются толпами у незаконных центров

ВЫ просветите, из какого документа следует, что внутренние проблемы населения и страны- не дело президента? Это - нонсенс.

Поля Русс

СВОИХ ПОНАЕХАВШИХ БАРАНОВ ХВАТАЕТ...А ТУТ ЕЩЕ И ПАЛЕСТИНСКИЕ БАНДИТЫ ПОНАЕХАЛИ.....ВСЕХ НЕ ОБОГРЕЕШЬ...НАМ ТО ЭТО ЗАЧЕМ????У НИХ ТАМ НА 1 СМ ЗЕМЛИ ПО 100 ГОЛОДНЫХ ОСОБЕЙ....КОШМАРРРРРР...