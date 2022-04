Фото: wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation — CC BY 4.0 На недавнем брифинге в Пентагоне американские военные рассказали, что за весь период специальной операции ВС РФ на Украине они смогли зафиксировать 1 670 пусков крылатых ракет, которые наносили поражение украинской военной инфраструктуре практически на всей территории страны.