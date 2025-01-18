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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о том, собирается ли поехать на Олимпиаду-2026: «Посмотрим, как буду себя чувствовать. Но для начала надо, чтобы нас туда позвали»

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. «Я уже не раз бывала на Олимпийских играх – раз десять, наверное.

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