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Противник атаковал Курск, Воронеж, Казань и ряд других городов России

Противник атаковал Курск, Воронеж, Казань и ряд других городов России

В ночь на 23 июля противник нанёс очередную серию ударов по ряду регионов нашей страны. Ракетная опасность, равно как и опасность атаки БПЛА, объявлялась в южных и центральных регионах России, а также в Поволжье.

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