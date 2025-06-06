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Царьград

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Отступление ВСУ в ДНР: российская авиация сорвала переброску резервов

Отступление ВСУ в ДНР: российская авиация сорвала переброску резервов

Украинские вооружённые формирования отступают из села Комар в Донецкой Народной Республике. Российские войска мешают переброске резервов с помощью авиации.

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