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Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что рекорд Овечкина уже близко

Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что рекорд Овечкина уже близко

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери после матча регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз" заявил, что чувствует приближение рекорда Александра Овечкина по числу голов в лиге.

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