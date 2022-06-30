Господа на Западе, вы серьезно с дефолтом?

Фото pixabay.com Многие на днях были удивлены таким родным и знакомым слово «дефолт». С чего бы это так вдруг, вот действительно, не было, не было, и вот опять! На самом деле, то, что произошло в 2022 году, не имеет к дефолту никакого отношения.