Балерины не какают. Или почему настоящая любовь пахнет иначе?

Есть одна неприятная правда, которую почему-то редко включают в романтические фильмы.
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Когда человек любит сильно, по настоящему, он всё может понять, принять и простить. Но если любви нет, то его раздражает любая мелочь. А со временем эта нелюбовь будет только усиливаться., и переходить в скандалы и драки.
вонючая статья
...да, правильная поговорка-"жизнь прожить, не поле перейти"...