ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Балерины не какают. Или почему настоящая любовь пахнет иначе?

Балерины не какают. Или почему настоящая любовь пахнет иначе?

Есть одна неприятная правда, которую почему-то редко включают в романтические фильмы.

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Лидия Курзаева

Когда человек любит сильно, по настоящему, он всё может понять, принять и простить. Но если любви нет, то его раздражает любая мелочь. А со временем эта нелюбовь будет только усиливаться., и переходить в скандалы и драки.