5 признаков, что вы на верном пути: как понять, что отношения с ребёнком здоровые

Знакомое чувство: вроде всё делаете как надо, но внутри гложет сомнение — а правильно ли? Слишком строго или, наоборот, чересчур мягко? Психологи говорят, что есть вполне конкретные сигналы, по которым можно понять: в ваших отношениях с ребёнком всё складывается так, как нужно для его уверенности и счастья.
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