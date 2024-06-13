Выгодное предложение: Уютные домики недалеко от итальянского побережья продаются за гроши

Уютные домики расположены всего в получасе езды от побережья. В живописном городке Самбука-ди-Сицилия, что на острове Сицилия (Италия), выставили на аукцион несколько заброшенных домов всего за 3 доллара.
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