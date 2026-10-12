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В ДНР рассказали о последствиях атак беспилотников

В ДНР рассказали о последствиях атак беспилотников

В ДНР результате атак беспилотников ВСУ один человек погиб, ещё двое получили ранения. Об этом в ночь на 12 октября сообщается в телеграм-канале Управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины .

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