В ДНР рассказали о последствиях атак беспилотников

В ДНР результате атак беспилотников ВСУ один человек погиб, ещё двое получили ранения. Об этом в ночь на 12 октября сообщается в телеграм-канале Управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины .
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