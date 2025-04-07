В народном календаре, естественно, тоже Благовещение Пресвятой Богородицы — день, настолько наполненный смыслами, что, как считалось, даже птица гнезда не вьет, мир замирает в ожидании чуда.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В народном календаре, естественно, тоже Благовещение Пресвятой Богородицы — день, настолько наполненный смыслами, что, как считалось, даже птица гнезда не вьет, мир замирает в ожидании чуда.